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Во Франции возросло число азербайджанцев, зараженных коронавирусом

​Во Франции возросло число азербайджанцев, зараженных коронавирусом

Во Франции пять наших соотечественников были заражены коронавирусом.

Как передает французское бюро Report, один из руководителей азербайджанской диаспоры во Франции, президент Азербайджанского дома в Париже, генеральный секретарь Ассоциации друзей Азербайджана Мирвари Фаталиева также заразилась коронавирусом COVID-19.

Отметим, что за прошедший день во Франции от коронавируса умер 231 человек. Таким образом, число смертей от вируса COVID-19 в стране достигло 1 331. Общее количество людей, зараженных новым вирусом, составляет 25 233 человека. В настоящее время в больницах находятся 11 539 человек, из них 2 827 находятся в критическом состоянии. На сегодняшний день в республике вылечено 3 900 пациентов.

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