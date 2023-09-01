Ассоциация друзей Азербайджана осудила пропаганду армянской лжи во Франции

Президент Ассоциации друзей Азербайджана во Франции, бывший депутат французского парламента Жером Ламбер раскритиковал попытки французских СМИ сформировать враждебное отношение к Азербайджану.

Президент Ассоциации друзей Азербайджана во Франции, бывший депутат французского парламента Жером Ламбер раскритиковал попытки французских СМИ сформировать враждебное отношение к Азербайджану.

Об этом Report сообщили в Госкомитете по работе с диаспорой.

Глава Ассоциации сначала обратил внимание на высказывание главы французского государства в интервью французскому журналу Le Point 23 августа - "Сегодня мы делаем все возможное, чтобы найти такое соглашение между Арменией и Азербайджаном, которое позволит установить прочный мир и защитить народы и культуры. Этот мирный договор является необходимостью, но он должен соответствовать международному праву".

Жером Ламбер подчеркнул, что в Ассоциации друзей Азербайджана сожалеют о существование политических сил и выборных должностных лиц, нарушающих принципы с целью разжигания вражды против Азербайджана под влиянием армянского националистического лобби во Франции: "Некоторые французские СМИ и выборные должностные лица, регулярно получая ложную информацию от армянского лобби, предпринимают шаги, противоречащие интересам Франции в регионе Южного Кавказа и международному законодательству".

Он заявил, что Ассоциация друзей Азербайджана осуждает все провокации, совершенные в результате таких действий.