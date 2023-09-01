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Ассоциация друзей Азербайджана осудила пропаганду армянской лжи во Франции

Ассоциация друзей Азербайджана осудила пропаганду армянской лжи во Франции Президент Ассоциации друзей Азербайджана во Франции, бывший депутат французского парламента Жером Ламбер раскритиковал попытки французских СМИ сформировать враждебное отношение к Азербайджану.
Диаспора
1 сентября 2023 г. 16:19
Ассоциация друзей Азербайджана осудила пропаганду армянской лжи во Франции

Президент Ассоциации друзей Азербайджана во Франции, бывший депутат французского парламента Жером Ламбер раскритиковал попытки французских СМИ сформировать враждебное отношение к Азербайджану.

Об этом Report сообщили в Госкомитете по работе с диаспорой.

Глава Ассоциации сначала обратил внимание на высказывание главы французского государства в интервью французскому журналу Le Point 23 августа - "Сегодня мы делаем все возможное, чтобы найти такое соглашение между Арменией и Азербайджаном, которое позволит установить прочный мир и защитить народы и культуры. Этот мирный договор является необходимостью, но он должен соответствовать международному праву".

Жером Ламбер подчеркнул, что в Ассоциации друзей Азербайджана сожалеют о существование политических сил и выборных должностных лиц, нарушающих принципы с целью разжигания вражды против Азербайджана под влиянием армянского националистического лобби во Франции: "Некоторые французские СМИ и выборные должностные лица, регулярно получая ложную информацию от армянского лобби, предпринимают шаги, противоречащие интересам Франции в регионе Южного Кавказа и международному законодательству".

Он заявил, что Ассоциация друзей Азербайджана осуждает все провокации, совершенные в результате таких действий.

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Версия на английском языке Association of Friends of Azerbaijan condemns Armenian lies propaganda in France
Версия на азербайджанском языке Fransada Azərbaycanın Dostları Assosiasiyası erməni yalanlarının təbliğ olunmasını pisləyib

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