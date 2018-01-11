Внук Ахмед бека Агаоглу похоронен в Стамбуле

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Стамбул. 11 января. REPORT.AZ/ Сегодня в Стамбуле состоялись похороны внука одного из видных идеологов тюркского мира и Азербайджана Ахмед бека Агаоглу писателя и переводчика Текташа Агаоглу.

Как сообщает турецкое бюро Report, до похорон состоялась церемония прощания.

Здесь присутствовали члены семьи, близкие Т.Агаоглу, генконсул Азербайджана в Стамбуле Масим Гаджиев, депутаты Великого национального собрания Турции и представители интеллигенции.

Как и завещал Т.Агаоглу, на гроб накинули красную материю.

По словам сына Т.Агаоглу Ахмеда Агаоглу, его отец и семья всегда были связаны с Азербайджаном.

После церемонии прощания совершили джаназа-намаз. Т.Агаоглу предан земле на семейном кладбище в Ферикёй.

Отметим, что Т.Агаоглу родился в 1934 году в Стамбуле. Он окончил юридический факультет Оксфордского университета. Он издавал статьи по политике и философии в ряде газет и журналов Турции, в том числе "Ант", "Джумхуриет", "Ени Ортам" и др.

Т.Агаоглу скончался 9 января в стамбульской больнице "Amerkan" в возрасте 84 года.

Вусаля Аббасова