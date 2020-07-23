Власти Грузии усилили контроль за эпидемиологической ситуацией в Гардабани

Число инфицированных коронавирусом в Гардабани достигло 36

В Гардабани, где компактно проживают азербайджанцы, усилен контроль за эпидемиологической ситуацией.

По сообщению местного бюро Report, об этом заявил премьер-министр страны Георгий Гахария.

Он отметил, что за последние дни в Грузии наблюдается резкое увеличение случаев заражения коронавирусом: "Инфицирование зафиксировано, преимущественно, в нескольких селах муниципалитета Гардабани. Большинство жителей этих сел работают на рынках и ярмарках в Тбилиси. Поэтому было принято решение об усилении контроля на этих объектах".

Премьер-министр отметил, что в селах Гардабани будет регулярно замеряться температура тела местных жителей: "Во избежание ухудшения ситуации в конкретных местах будут ужесточены правила карантина".

Отметим,что число инфицированных коронавирусом в Гардабани достигло 36. Осуществляется контроль за въездом и выездом в села Гараджалар, Гаратахла и Агтахла.