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Власти Грузии усилили контроль за эпидемиологической ситуацией в Гардабани

Власти Грузии усилили контроль за эпидемиологической ситуацией в Гардабани Число инфицированных коронавирусом в Гардабани достигло 36
Диаспора
23 июля 2020 г. 12:44
Власти Грузии усилили контроль за эпидемиологической ситуацией в Гардабани

В Гардабани, где компактно проживают азербайджанцы, усилен контроль за эпидемиологической ситуацией.

По сообщению местного бюро Report, об этом заявил премьер-министр страны Георгий Гахария.

Он отметил, что за последние дни в Грузии наблюдается резкое увеличение случаев заражения коронавирусом: "Инфицирование зафиксировано, преимущественно, в нескольких селах муниципалитета Гардабани. Большинство жителей этих сел работают на рынках и ярмарках в Тбилиси. Поэтому было принято решение об усилении контроля на этих объектах".

Премьер-министр отметил, что в селах Гардабани будет регулярно замеряться температура тела местных жителей: "Во избежание ухудшения ситуации в конкретных местах будут ужесточены правила карантина".

Отметим,что число инфицированных коронавирусом в Гардабани достигло 36. Осуществляется контроль за въездом и выездом в села Гараджалар, Гаратахла и Агтахла.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstan hökuməti Qardabanidə epidemioloji vəziyyətə nəzarəti gücləndirdi
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