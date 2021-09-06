Владимир Орлов: Мы готовы поддержать азербайджанскую молодежь

Нам очень интересно, что живущая в Украине азербайджанская молодежь создает новое движение, куда войдут их ровесники из разных народов

"Нам очень интересно, что живущая в Украине азербайджанская молодежь создает новое движение, куда войдут их ровесники из разных народов".

Как передает восточно-европейское бюро Report, об этом сказал первый заместитель губернатора Днепропетровской области Украины Владимир Орлов на встрече с главой молодежного движения "Украина-Азербайджан" Акпером Гусейнзаде.

В.Орлов отметил, что руководство области готово оказать им всяческую поддержку на этом пути. Он также предложил проводить совместно с движением различные мероприятия. В свою очередь, А.Гусейнзаде проинформировал собеседника о реализуемых и планируемых к реализации проектах.