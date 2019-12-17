Визит Зеленского в Азербайджан будет способствовать развитию диаспоры - МНЕНИЕ

"Визит президента Украины Владимира Зеленского в Азербайджан служит укреплению и развитию отношений между двумя странами".

Об этом Report сообщил председатель Объединенной диаспоры азербайджанцев Украины, доктор юридических наук Хикмет Джавадов.

Х.Джавадов отметил, что визит президента Украины в Азербайджан ожидался давно. По его словам, еще до того, как В.Зеленский был избран главой государства, в азербайджано-украинских отношениях возникло относительное похолодание:

"Поскольку Порошенко на протяжении долгого периода не ездил в Азербайджан и президент Ильхам Алиев не приезжал в Украину. Это могло иметь некоторые дипломатические или политические причины. Однако отношение Зеленского к Азербайджану, главе государства и народу Азербайджана должно было привести к немедленному решению этих вопросов. Мы этого давно ждали. Думаю, что в ходе визита будут достигнуты договоренности по развитию украинско-азербайджанских отношений как в экономическом, так и в дипломатическом отношении, будут подписаны соглашения между двумя странами. Недавно действующие в Украине азербайджанские диаспоры были объединены, и был создан Координационный совет азербайджанцев Украины. Визит Зеленского в Азербайджан также окажет положительное влияние на деятельность Координационного совета в Украине.

Дружеские отношения между президентами будут способствовать развитию азербайджанской диаспоры в Украине, а также украинской диаспоры в Азербайджане. Будет больше мобильности в деятельности этих организаций. Украина всегда была союзником Азербайджана. Еще до потери своих территорий Украина полностью поддерживала территориальную целостность Азербайджана и выступала против агрессорской политики Армении, направленной против Азербайджана. Азербайджан также поддерживает территориальную целостность Украины. Я думаю, что встреча лидеров стран еще больше углубит эти вопросы и будет способствовать их развитию".

Председатель Объединенной диаспоры азербайджанцев Украины Хикмет Джавадов: "Визит Владимира Зеленского в Азербайджан служит укреплению и развитию отношений между двумя странами".

Хикмет Джавадов также отметил, что проведение украинско-азербайджанского бизнес-форума в Азербайджане также является очень позитивным событием:

"Целесообразно проводить такие форумы для экономического развития, создания рабочих мест и инвестиций в странах. В Азербайджан инвестируют украинские бизнесмены и компании, и наоборот, азербайджанские бизнесмены инвестируют в Украину, что служит интересам обоих государств. Также важно развивать эту сферу. Участие президентов в этом форуме демонстрирует, как много внимания уделяется президентами двух стран этому вопросу".