Виктор Ющенко, Леонид Кожара и Ровшан Тагиев высказались в Киеве о ситуации в Донбасе и нагорно-карабахском конфликте

Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ Проживающие в Украине азербайджанцы отметили в Киеве 31 декабря – День солидарности азербайджанцев мира, проведя в рамках мероприятия отчетное собрание в связи с окончанием года.

Как передали Report из Объединенного конгресса азербайджанцев Украины (ОКАУ), сперва состоялось отчетное собрание, участниками которого стали азербайджанцы, проживающие во всех областях страны.

Заседание, состоявшееся с участием председателей областных организаций, председателя Верховного Совета Акифа Гюльмамедова, вступительным словом открыл председатель ОКАУ, президент Национальной Ассамблеи Украины (НАУ), вице-президент Конгресса азербайджанцев Европы Ровшан Тагиев, рассказавший о деятельности азербайджанцев в общественной, политической и экономической сферах страны. Он отметил, что подавляющее большинство проживающих в Украине азербайджанцев однозначно поддерживают нынешний курс государства, являясь сторонниками европейской интеграции страны. Затем о проделанной работе отчитались прибывшие из регионов страны главы территориальных представительств конгресса.

После, в банкетном салоне Президентской гостиницы Киева состоялось организованное ОКАУ торжественное мероприятие по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира. В мероприятии приняли участие государственные чиновники и члены правительства, депутаты Верховной Рады, представители дипломатического корпуса и диаспоры.

Председатель ОКАУ Ровшан Тагиев поведал о высоких достижениях Азербайджана, восстановившего свою независимость 26 лет назад, на международной арене: "Неоценимы и исключительны заслуги общенационального лидера Гейдара Алиева в обретении и сохранении государственной независимости Азербайджана и сплочении азербайджанцев всего мира вокруг единой идеи. Под руководством президента Ильхама Алиева на нашей Родине проводятся важные экономические и социальные реформы".

Р.Тагиев назвал стратегические, союзнические отношения между Азербайджаном и Украиной большим успехом истории независимости нашей страны. Напомнив о том, что Азербайджан, как и Украина, страдает от сепаратизма, он призвал азербайджанцев активнее доносить исторические реалии до всего мира.

Выступивший на мероприятии 3-й президент Украины Виктор Ющенко рассказал о заслугах Гейдара Алиева в истории азербайджано-украинских отношений, налаживании и укреплении тесного стратегического сотрудничества. В.Ющенко поведал об успехах независимого Азербайджана, нагорно-карабахской проблеме, подчеркнув, что Азербайджан и Украина пострадали от сепаратизма, выразив обеспокоенность затягиванием урегулирования конфликта. Экс-президент Украины выразил готовность оказать Азербайджану всяческое содействие в решении этой проблемы.

Экс-министр иностранных дел Украины, бывший председатель ОБСЕ, депутат Верховной Рады Леонид Кожара рассказал об истории двусторонних отношений и сепаратизме, от которых пострадали обе страны. Выступившие на мероприятии председатель Евроазиатского еврейского конгресса, член наблюдательного совета Украинского Хельсинкского союза по правам человека Иосиф Зисельс, а также Дарья Кривенко, советник посольства Азербайджана в Украине Эльман Багиров и др. поведали об эпохе независимости Азербайджана.

В конце мероприятия за заслуги в развитии диаспоры председателям ряда региональных представительств ОКАУ были вручены почетные грамоты посольства Азербайджана в Украине, Госкомитета по работе с диаспорой и Объединенного конгресса азербайджанцев Украины. Затем состоялась концертная программа, на которой выступили народный артист Украины Гурбан Аббасов и другие певцы.