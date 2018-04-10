Вице-президент КАЕ: Никого не красит использование оскорблений как средства политической борьбы

Баку. 10 апреля. REPORT.AZ/ "На сегодняшний день подавляющее большинство проживающих в Европе азербайджанцев сплочены вокруг Азербайджана".

Об этом Report заявил председатель общества культуры Германия-Азербайджан, вице-президент Конгресса азербайджанцев Европы (КАЕ) Яшар Нифталиев.

Он отметил, что никого не красит использование оскорблений и ругательств как средства политической борьбы и пропаганды:

"Мы переживаем такой исторический момент, когда каждый азербайджанец, независимо от места своего проживания, должен поддерживать государство и народ Азербайджана. В этом контексте антиазербайджанская кампания, проводимая некоторыми нашими соотечественниками, совершенно противоречит нашим национальным интересам".

Я.Нифталиев подчеркнул, что здравомыслящие люди с широким кругозором решительно осуждают эту кампанию, развернутую группой провокаторов:

"Деятельность этой группы вызвала протест наших соотечественников. Общественность Азербайджана и проживающие за рубежом азербайджанцы выразили свой протест. Состоялись акции протеста в нескольких городах Европы. Полагаю, они отражают реакцию на деятельность данной группы".