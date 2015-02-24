​Вице-премьер Израиля примет участие в мероприятии, посвященном Ходжалинскому геноциду

Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ Международная Ассоциация Азербайджан-Израиль (АзИз) проводит в Израиле цикл мероприятий в связи с 23-ей годовщиной Ходжалинского геноцида. Как сообщили Report в Государственном комитете по работе с диаспорой, завтра в городе Акко в рамках кампании "Справедливость Ходжалы" состоится церемония почтения памяти жертв Ходжалинского геноцида, в которой примут участие государственные деятели Азербайджана и Израиля, в том числе, вице-премьер Израиля, министр иностранных дел, депутат Кнессета Авигдор Либерман, президент АзИз, депутат Кнессета Алекс Миллер, депутат Милли Меджлиса, представитель кампании "Справедливость Ходжалы" Фуад Мурадов и другие официальные лица, а также представители азербайджанской диаспоры Израиля.

На мероприятии будут выслушаны доклады и продемонстрирован фильм о Ходжалинском геноциде, об оккупации Арменией азербайджанских земель, а также пройдут обсуждения о признании геноцида со стороны мирового сообщества.

Отметим, что Международная Ассоциация Азербайджан-Израиль создана в 2007 году.

Она реализует ряд проектов по доведению до израильской общественности правдивой информации об Азербайджане в рамках кампании "Справедливость Ходжалы".