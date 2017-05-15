Верховный суд РФ ликвидировал организацию "Всероссийский азербайджанский конгресс"

Баку. 15 мая. REPORT.AZ/ Верховный суд РФ сегодня удовлетворил иск минюста РФ о ликвидации общественной организации "Всероссийский азербайджанский конгресс" (ВАК) из-за несоответствия его устава российскому законодательству.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Как сообщили ранее в минюсте, в ходе контрольно-надзорных мероприятий в отношении организации было установлено, что положения ее устава не соответствуют требованиям действующего законодательства. В частности, наименование организации не содержит указания на характер ее деятельности, а сведения о лицах, имеющих право действовать без доверенности от имени организации, не соответствуют сведениям об организации, содержащимся в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ).

В свою очередь представители ВАК заявили в суде о том, что предпринимали попытки устранить выявленные минюстом нарушения, но ведомство не утвердило документ. "Ликвидация организации со всеми отделениями - это несоразмерная мера, которая не соответствует тем формальным вещам, о которых сообщает представитель минюста. В результате этого решения трехмиллионная азербайджанская диаспора в Москве останется без руководства", - сказал представитель организации.

Решение Верховного суда пока не вступило в законную силу, оно может быть обжаловано в течение месяца в апелляционной инстанции.