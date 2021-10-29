Верховный муфтий Украины встретился с главой азербайджанской диаспоры

Верховный муфтий мусульман Украины шейх Ахмед Тамим встретился с главой Ассамблеи народов Украины, председателем Объединенного конгресса азербайджанцев Украины (ОКАУ) Ровшаном Тагиевым.

Верховный муфтий мусульман Украины шейх Ахмед Тамим встретился с главой Ассамблеи народов Украины, председателем Объединенного конгресса азербайджанцев Украины (ОКАУ) Ровшаном Тагиевым.

Как сообщает Восточно-европейское бюро Report, в ходе встречи Тагиев рассказал о проектах этнических народов, в том числе об активном участии азербайджанцев в общественно-политической жизни Украины, также сообщил о деятельности мусульман в стране.

Верховный муфтий заявил, что у мусульмане в Украине представлены достаточно большой диаспорой и отметил важность представительства лидеров диаспоры в государственных и законодательных органах и призвал к большей активности в этом направлении в будущем. Тагиев поблагодарил Верховного муфтия за его большую роль в продвижении межрелигиозной толерантности в Украине. На встрече был обсужден ряд других вопросов.