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Верховный муфтий Украины встретился с главой азербайджанской диаспоры

Верховный муфтий Украины встретился с главой азербайджанской диаспоры Верховный муфтий мусульман Украины шейх Ахмед Тамим встретился с главой Ассамблеи народов Украины, председателем Объединенного конгресса азербайджанцев Украины (ОКАУ) Ровшаном Тагиевым.
Диаспора
29 октября 2021 г. 10:20
Верховный муфтий Украины встретился с главой азербайджанской диаспоры

Верховный муфтий мусульман Украины шейх Ахмед Тамим встретился с главой Ассамблеи народов Украины, председателем Объединенного конгресса азербайджанцев Украины (ОКАУ) Ровшаном Тагиевым.

Как сообщает Восточно-европейское бюро Report, в ходе встречи Тагиев рассказал о проектах этнических народов, в том числе об активном участии азербайджанцев в общественно-политической жизни Украины, также сообщил о деятельности мусульман в стране.

Верховный муфтий заявил, что у мусульмане в Украине представлены достаточно большой диаспорой и отметил важность представительства лидеров диаспоры в государственных и законодательных органах и призвал к большей активности в этом направлении в будущем. Тагиев поблагодарил Верховного муфтия за его большую роль в продвижении межрелигиозной толерантности в Украине. На встрече был обсужден ряд других вопросов.

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Версия на английском языке Ukrainian Supreme Mufti meets with Azerbaijani head of the Assembly 
Версия на азербайджанском языке Ukrayna Ali Müftisi azərbaycanlı assambleya rəhbəri ilə görüşüb

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