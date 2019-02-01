Верховная Рада Украины объявила благодарность азербайджанцам страны

Киев. 1 февраля. REPORT.AZ/ Верховная Рада Украины (парламент) официально объявила благодарность проживающим в стране азербайджанцам.

Как сообщает киевское бюро Report, благодарственное письмо из Верховной Рады председателю Объединенного конгресса азербайджанцев Украины (ОКАУ) Ровшану Тагиеву направил руководитель межпарламентской группы дружбы Украина-Азербайджан Максим Курячий.

В письме от имени Верховной Рады за проявленное мужество и героизм объявлена благодарность братьям Умуду и Сабиру Шириновым, спасшим семью из огня в городе Николаеве, и в лице членов Конгресса всем азербайджанцам.