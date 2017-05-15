ВАК намерен оспорить ликвидацию организации в Апелляционном суде

Москва. 15 мая. REPORT.AZ/ Верховный суд Российской Федерации принял решение о ликвидации ВАК.

Об этом российскому бюро Report сообщил руководитель московского отделения ВАК Шамиль Тагиев.

По его словам, заседание Верховного суда РФ, длившееся несколько часов, выявило нарушение законодательства России, в связи с чем принято решение о приостановлении деятельности организации.

"Сегодня было последнее разбирательство по запросу минюста России о ликвидации ВАК. Суд удовлетворил просьбу истца. Руководство ВАК намерено в ближайшее время обратиться в Аппеляционный суд РФ, чтобы оспорить это решение", - сказал Шамиль Тагиев.