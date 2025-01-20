В Зальцбурге создан мемориальный уголок памяти жертв трагедии 20 Января

В Азербайджанском доме в австрийском Зальцбурге создан мемориальный уголок памяти жертв трагедии 20 Января.

В Азербайджанском доме в австрийском Зальцбурге создан мемориальный уголок памяти жертв трагедии 20 Января.

Об этом Report сообщили в Обществе азербайджанцев Австрии.

Было отмечено, что трагедия 20 Января является доказательством несокрушимости воли и стойкости нашего народа, славной страницей нашей истории борьбы за независимость и суверенитет.

"Попытка советского руководства сломить волю нашего народа не удалась, вскоре Азербайджан восстановил свою независимость. Трагедия 20 Января навсегда останется в памяти нашего народа как кровавая страница на пути к независимости, день национальной гордости, достоинства и национального сопротивления. Общество азербайджанцев Австрии и Азербайджанский Дом в Зальцбурге с глубокой скорбью чтят память жертв трагедии 20 Января", – заявило Общество.