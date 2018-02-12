В Ярославле отметили 20-летие азербайджанской диаспоры

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Москва. 12 февраля. REPORT.AZ/ В Доме культуры "Нефтяник" Ярославля свое 20-летие отметила Ярославская региональная общественная организация "Азербайджанская национально-культурная автономия" (ЯРООАНКА), передает российское бюро Report.

В торжественном мероприятии приняли участие представители областного правительства, мэрии города, Федеральной национально-культурной автономии "АзерРос", региональных НКА Московской области, Москвы, Красноярска, общественных организаций Ярославской области, коллеги, друзья и партнеры организации.

Председатель АНКА Ярославской области Асман Гусейнов в своем выступлении отметил, что на протяжении 20 лет организация занимается пропагандой азербайджанской культуры и традиций, внесением своего вклада в межнациональное согласие и мир в регионе.

В свою очередь советник губернатора Ярославской области по национальным вопросам Александр Тимченко отметил, что азербайджанская общественная организация является одной из самых старейших и самых многочисленных общин в регионе и играет определенную роль во внутриполитической ситуации в области. Он также напомнил о вкладе азербайджанцев в годы Великой Отечественной войны и отметил, что такую информацию необходимо постоянно доводить до молодежи.

В выступлениях отмечалось, что ЯРООАНКА, учредителем которой является ФНКА "АзерРос", за годы существования росла, крепла, становилась участником общественных процессов в регионе.

В концертной программе прозвучали азербайджанские песни, стихи, танцы, а юношеская команда КВН представила несколько театрализованных композиций из жизни азербайджанцев.