В Ялте открыли памятник герою Великой Отечественной войны Джалилу Наджабову

Баку. 7 мая. REPORT.AZ/ В Ялте открыли памятник герою Великой Отечественной войны азербайджанского происхождения Джалилу Наджабову.

Как сообщает Report со ссылкой на "Комсомольскую правду", монумент установили в сквере, который носит его имя.

Выступивший на открытии глава местной азербайджанской общины Рагим Гумбатов сказал, что за освобождение Крыма и Ялты сражались тысячи азербайджанцев. "Этот памятник я воспринимаю как дань памяти всем азербайджанцам, которые отдали свои жизни за освобождение нашего прекрасного города".

Сын Дж.Наджабова прислал из Баку благодарственное письмо, которое зачитали на торжественной церемонии.

Отметим, что полковник Джалиль Наджабов командовал 323-м горно-стрелковым полком, который освобождал Ялту. Дж.Наджабов был награждён орденом Боевого Красного Знамени, медалями "За боевые заслуги" и "За оборону Кавказа".