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В Восточной Анатолии пройдет Форум азербайджанской молодежи

В Восточной Анатолии пройдет Форум азербайджанской молодежи В 2025 году в турецком в Игдыре или Карсе будет организован Форум азербайджанской молодежи, проживающей в Восточной Анатолии.
Диаспора
22 января 2025 г. 17:03
В Восточной Анатолии пройдет Форум азербайджанской молодежи

В 2025 году в турецком в Игдыре или Карсе будет организован Форум азербайджанской молодежи, проживающей в Восточной Анатолии.

Об этом Report сообщил председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов, подводя итоги своего визита в Турцию.

Он отметил, что наибольшее число азербайджанцев в Турции проживают непосредственно в Восточной Анатолии.

"Большинство из них потомки азербайджанцев, которые были вынуждены покинуть свои родные земли, спасаясь от геноцида, совершенного армянами в Западном Азербайджане. Концепция возвращения в Западный Азербайджан, объявленная президентом Ильхамом Алиевым, также требует повышенного внимания к нашим соотечественникам, проживающим в Восточной Анатолии", - сказал он.

Мурадов добавил, что в отличие от наших соотечественников, живущих в других регионах мира, азербайджанцы, живущие в Турции, на протяжении нескольких поколений сохранили свой язык, религию и культуру.

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Версия на азербайджанском языке Şərqi Anadoluda yaşayan azərbaycanlı gənclərin Forumu keçiriləcək

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