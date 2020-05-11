​В Волгограде и Астрахани почтили память Гейдара Алиева

Региональные отделения Азербайджанского молодежного объединения России (АМОР) почтили память общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева и помянули 97-ю годовщину со дня его рождения возложением цветов.

Как передаёт российское бюро Report, об этом сообщили в пресс-службе организации.

10 мая активисты Волгоградского отделения АМОР в парке Дружбы "Волгоград-Баку" возложили цветы к барельефу Гейдара Алиева. На праздновании присутствовали делегация Гарадагского района г. Баку, представители исполнительной и законодательной властей Волгограда и Волгоградской области, общественные деятели региона. Традиционно в этот день организуют дегустацию блюд азербайджанской кухни, этнодискотеку и запускают фейерверк. В связи с режимом самоизоляции в этом году состоялось только возложение цветов.

Активисты Астраханского отделения АМОР в сквере на Набережной Приволжского затона, который носит имя Гейдара Алиева, также 10 мая пришли отдать дань памяти общенациональному лидеру.

Заместитель главы администрации Мария Пермякова приняла участие в торжественной церемонии возложения цветов к памятнику. В этот же день состоялось благотворительное мероприятие, организованное Фондом Гейдара Алиева совместно с администрацией Астрахани в Азербайджанском деловом центре. Полсотни малоимущих, многодетных и пожилых граждан получили наборы с самыми необходимыми продуктами: хлебобулочные и кондитерские изделия, чай, мука, соль, сахар, макароны и др.