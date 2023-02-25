В Вильнюсе организована выставка литовского журналиста под названием "Справедливость Ходжалы"

В Доме журналистов в столице Литвы Вильнюсе организована фотовыставка под названием "Справедливость Ходжалы" местного журналиста Ричардаса Лапайтиса, который стал свидетелем Ходжалинской трагедии и доносит до мировой общественности реалии о карабахской во

В Доме журналистов в столице Литвы Вильнюсе организована фотовыставка под названием "Справедливость Ходжалы" местного журналиста Ричардаса Лапайтиса, который стал свидетелем Ходжалинской трагедии и доносит до мировой общественности реалии о карабахской войне.

Об этом Report сообщили в Государственном комитете по работе с диаспорой.

В мероприятии приняли участие работники посольства, представители местной общественности и журналисты, а также проживающие в Литве азербайджанцы.

Посол Азербайджана в Литве Тамерлан Гараев подчеркнул, что эту страшную трагедию невозможно забыть.

"В истории каждой страны случались трагедии. Но Ходжалинский геноцид - событие, о котором мир умолчал. Мы благодарим людей, включая Ричардаса Лапайтиса, которые осветили эту трагедию. Вы знаете количество убитых в Ходжалы? Я не скажу точное число, поскольку десятки людей до сих пор не найдены, их судьба неизвестна", - отметил Т.Гараев.

Выразив благодарность тем немногим, кто освещал Ходжалинский геноцид, в том числе Ричардасу Лапайтису, дипломат подчеркнул, что осенью 2020 года народ Азербайджана после 30-летнего ожидания справедливости вернул свои земли.

Говоря о фотографиях, сделанных им после Ходжалинской резни в 1992 году, Ричардас Лапайтис сказал, что международное сообщество до сих пор не дало справедливой оценки этому геноциду.

Затем участникам мероприятия Фондом Гейдара Алиева были представлены брошюры, нагрудные знаки и компакт-диски с фильмом "Бесконечный коридор" о Ходжалинском геноциде.