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Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня в Верховной Раде Украины состоялась встреча с представителями диаспорских организаций Азербайджана в Европе.

Как сообщает Report, на встрече между Конгрессом азербайджанцев Европы (КАЕ) и межпарламентской рабочей группой Украина-Азербайджан присутствовали главы азербайджанских общин в Нидерландах, Германии, Бельгии, Швеции, Финляндии, Венгрии, Эстонии и др.

В ходе встречи глава межпарламентской группы дружбы Украина-Азербайджан Максим Курячий, рассказав о деятельности азербайджанской диаспоры, сказал, что высоко оценивает действия азербайджанцев в общественно-политической жизни Украины: "Более 20 млн украинцев в мире представляют нашу диаспору. Мы только создаем нашу диаспору. Нам нужна поддержка азербайджанской диаспоры, которая более 20 лет формируется в мире".

Он сказал, что связи между Украиной и Азербайджаном в промышленной, экономической и политической сферах развиваются по восходящей линии. Роль азербайджанской диаспоры в этом бесспорна: "И Украина, и Азербайджан страдают от оккупации. У нас общие проблемы. Территория Азербайджана, как и Украины, оккупирована. Можно сказать, что наши враги известны. Наши страны страдают от сепаратизма".

Говоря о поддержке, оказываемой двумя странами друг другу, М.Курячий напомнил, что до конца текущего года ожидается визит в Украину президента Азербайджана Ильхама Алиева.

"Мы с нетерпением ждем этого визита. В рамках этого визита будут подписаны важные для наших стран документы, в настоящее время идет работа над их подготовкой", - сказал он.

Президент КАЕ Сахиль Гасымов, в свою очередь, отметил, что полумиллионная азербайджанская диаспора Украины представляет собой мощную силу в Европе. Он указал на важность данного фактора в процессе объединения проживающих на континенте азербайджанцев вокруг единого центра.

"Мы всегда оказывали поддержку украинцам в Европе. Проживающие в Европе азербайджанцы не остались равнодушными к проблемам, с которыми Украине пришлось столкнуться за последние годы. Мы ждем такого же отношения к азербайджанцам и со стороны украинцев, официальных властей этой страны", - сказал он.

В своем выступлении С.Гасымов озвучил предложения о совместной деятельности азербайджанской и украинской диаспоры в Европе в будущем.

Вице-президент КАЕ, председатель Объединенного комитета азербайджанцев Украины Ровшан Тагиев рассказал о деятельности диаспоры, об активном участии азербайджанцев в оказании гуманитарной помощи пострадавшим в результате боевых действий на востоке Украины.

Он также обратился к депутатам Верховной Рады Украины.

"В последнее время некоторыми кругами в Европе развязана кампания по очернению нашей родины Азербайджана. Не вызывает сомнений, что ее источником является армянское лобби. Мы ожидаем, что представленные в европейских структурах украинские депутаты выскажут свою позицию по антиазербайджанской кампании", - сказал Тагиев.