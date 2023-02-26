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В Вене состоялась встреча с азербайджанцами Австрии

В Вене состоялась встреча с азербайджанцами Австрии В рамках визита сотрудников Государственного комитета по работе с диаспорой в Австрию в столице Вене состоялась встреча с азербайджанцами, проживающими в этой стране.
Диаспора
26 февраля 2023 г. 00:41
В Вене состоялась встреча с азербайджанцами Австрии

В рамках визита сотрудников Государственного комитета по работе с диаспорой в Австрию в столице Вене состоялась встреча с азербайджанцами, проживающими в этой стране.

Как сообщили Report в ведомстве, объявив мероприятие открытым, председатель Государственного комитета Фуад Мурадов поприветствовал участников встречи.

Затем прозвучали государственные гимны Азербайджана и Австрии, была почтена память шехидов, отдавших жизнь за восстановление территориальной целостности нашей страны, а также жертв Ходжалинского геноцида и погибших в результате произошедшего в Турции землетрясения.

Председатель комитета выразил нашим соотечественникам признательность за профессиональную деятельность и патриотизм в доведении до австрийской общественности азербайджанских реалий во время Отечественной войны и в послевоенный период.

Напомнив рекомендации Президента Ильхама Алиева, прозвучавшие на V Съезде азербайджанцев мира, председатель комитета подробно рассказал о направлениях многогранной деятельности ГКРД и Фонда поддержки азербайджанской диаспоры (ФПАД), реализованных ими проектах, координационных советах, домах Азербайджана, воскресных азербайджанских школах, летних лагерях диаспорской молодежи и ряде других успешных проектов.

Были отмечены высокие результаты последовательной и системной работы, проводимой в области организационного становления азербайджанской диаспоры, показан видеоролик, отражающий достигнутые успехи и повествующий об истории съездов азербайджанцев мира.
На встрече говорилось о работе, проделанной представителями диаспоры во всем мире, а также на европейском информационном пространстве в связи с 31-й годовщиной Ходжалинского геноцида.

Выступивший на мероприятии литовский журналист Ричардас Лапаитис коснулся политики этнической чистки, осуществленной Арменией против нашего народа, чудовищных злодеяний, которым подверглись жители Ходжалы. Он с сожалением подчеркнул, что зачинщики этого общечеловеческого преступления до сих не ответили перед международным судом и все еще остаются безнаказанными.

Мероприятие продолжалось проведением презентаций различных проектов диаспорских организаций и взаимного обмена мнениями, представлением интересных и важных предложений.

В ходе встречи Ричардасу Лапаитису и руководителю музыкального отдела структуры Culture Meeting Point, доктору философии по искусствоведению, музыковеду Фарах Тахировой была вручена медаль Азербайджанской Республики “За заслуги в диаспорской деятельности”, которой они были удостоены.

Затем состоялись выборы в Координационный совет азербайджанцев Австрии, координатором Координационного совета избран Фарид Гулузаде.

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Версия на азербайджанском языке ФотоVyanada Avstriya azərbaycanlıları ilə görüş keçirilib

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