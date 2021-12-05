О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Великобритании состоялась встреча с азербайджанской общиной

В Великобритании состоялась встреча с азербайджанской общиной В Манчестере в рамках визита Госкомитета по работе с диаспорой в Великобританию, прошла встреча с представителями азербайджанской общины.
Диаспора
5 декабря 2021 г. 11:11
В Великобритании состоялась встреча с азербайджанской общиной

В Манчестере в рамках визита Госкомитета по работе с диаспорой в Великобританию, прошла встреча с представителями азербайджанской общины.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомитет.

В мероприятии приняли участие наши соотечественники, проживающие в Манчестере и близлежащих городах, а также первый секретарь посольства Азербайджана в Великобритании Ниджат Гулиев, члены Координационного совета азербайджанцев Великобритании и турецкой общины Северной Ирландии.

Выступая на встрече члены сообщества поделились своим мнением об усилении деятельности диаспоры, более широком распространении азербайджанских реалий среди местного сообщества и плане действий на следующий год.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Фотоİngiltərədə Azərbaycan icmasının üzvləri ilə görüş keçirilib

Другие новости из категории

Всемирно известный азербайджанский врач удостоен премии международной академии
Всемирно известный азербайджанский врач удостоен премии международной академии
3 декабря 2021 г. 14:40
Единственные инвестиции армян в Карабах– это мины, продолжающие убивать людей
ФотоЕдинственные инвестиции армян в Карабах– это мины, продолжающие убивать людей
29 ноября 2021 г. 12:39
Глава Тернопольской области: Мы заинтересованы в совместных проектах с азербайджанцами
ФотоГлава Тернопольской области: Мы заинтересованы в совместных проектах с азербайджанцами
27 ноября 2021 г. 18:05
Фуад Мурадов встретился со спецпредставителем президента России
ФотоФуад Мурадов встретился со спецпредставителем президента России
24 ноября 2021 г. 20:15
В Игдыре состоялась церемония открытия Дома Азербайджана 
ФотоВ Игдыре состоялась церемония открытия Дома Азербайджана 
15 ноября 2021 г. 15:09
Комитет ООН призвал Грузию расследовать самоубийство азербайджанки
Комитет ООН призвал Грузию расследовать самоубийство азербайджанки
12 ноября 2021 г. 14:28
Лариса Свечина: Азербайджан на протяжении всей истории был местом соединения разных цивилизаций
ФотоЛариса Свечина: Азербайджан на протяжении всей истории был местом соединения разных цивилизаций
12 ноября 2021 г. 09:42
В Лондоне ряд зданий были освещены цветами азербайджанского флага
ФотоВ Лондоне ряд зданий были освещены цветами азербайджанского флага
9 ноября 2021 г. 18:52
Глава Львовской областной рады встретилась с представителем азербайджанской общины
Глава Львовской областной рады встретилась с представителем азербайджанской общины
9 ноября 2021 г. 17:59
В США прошли ряд мероприятий по случаю Дня Победы
ФотоВ США прошли ряд мероприятий по случаю Дня Победы
9 ноября 2021 г. 04:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi