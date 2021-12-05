В Великобритании состоялась встреча с азербайджанской общиной

В Манчестере в рамках визита Госкомитета по работе с диаспорой в Великобританию, прошла встреча с представителями азербайджанской общины.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомитет.
В мероприятии приняли участие наши соотечественники, проживающие в Манчестере и близлежащих городах, а также первый секретарь посольства Азербайджана в Великобритании Ниджат Гулиев, члены Координационного совета азербайджанцев Великобритании и турецкой общины Северной Ирландии.
Выступая на встрече члены сообщества поделились своим мнением об усилении деятельности диаспоры, более широком распространении азербайджанских реалий среди местного сообщества и плане действий на следующий год.