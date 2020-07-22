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В Вашингтоне прошла акция в поддержку Азербайджана и Украины

В Вашингтоне прошла акция в поддержку Азербайджана и Украины Представители азербайджанской молодежи, проживающие в различных городах и штатах Америки, провели акцию перед посольством Украины в США
Диаспора
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22 июля 2020 г. 13:16
В Вашингтоне прошла акция в поддержку Азербайджана и Украины

Представители азербайджанской молодежи, проживающие в различных городах и штатах Америки, провели акцию перед посольством Украины в США.

По сообщению специального корреспондента Report, участники акции поблагодарили правительство Украины за поддержку Азербайджана в связи с военными провокациями Армении в Товузском направлении азербайджано-армянской государственной границы.

Наши соотечественники, развевая флаги Азербайджана и Украины, возложили цветы к зданию посольства и поаплодировали правительству Украины.

Участники акции осудили совершенное несколько дней назад нападение на посольство Украины в Армении. Выкрикивая лозунги “Дружественная страна!”, “Да здравствует Украина!”, "Спасибо Украине!", участники акции выступили в заключение с заявлением.

Один экземпляр петиции был прикреплен к зданию посольства.

Корреспондент: Вусаля Аббасова

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Версия на английском языке Rally in support of Ukraine and Azerbaijan held in Washington
Версия на азербайджанском языке Vaşinqtonda Azərbaycan və Ukraynaya dəstək aksiyası keçirilib
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