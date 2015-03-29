В Вашингтоне пройдет шествие турецкой и азербайджанской диаспор

Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ 24 апреля в Вашингтоне пройдет совместное шествие турецкой и азербайджанской диаспор.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, мероприятие организовывается 124-мя турецко-американскими гражданскими обществами. Акцию также поддерживают представители азербайджанской диаспоры.

Организаторы мероприятия распространили обращение под лозунгом "Уделите один день Турции!": "Не жди ни от кого приглашения. Возьми флаг и приходи. Не говори "Все пройдет и без моего участия". Твое участие очень важно для нашей страны".

Данное обращение распространили в американских провинциях компактного проживания представителей азербайджанской и турецкой диаспор.

Напомним, что 24 апреля в Турции организуют шествие по случаю 100-летия победы при Чанаккале. На мероприятии ожидается также участие президента Азербайджана Ильхама Алиева. По информации, здесь примут участие лидеры более 30-ти стран, а также наследник британского престола принц Чарльз.