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В Варшаве состоялся концерт, посвященный “Году Шуши” и Дню Победы

В Варшаве состоялся концерт, посвященный “Году Шуши” и Дню Победы В столице Польши Варшаве состоялся концерт, посвященный “Году Шуши” и 8 Ноября - Дню Победы.
Диаспора
6 ноября 2022 г. 10:41
В Варшаве состоялся концерт, посвященный “Году Шуши” и Дню Победы

В столице Польши Варшаве состоялся концерт, посвященный “Году Шуши” и 8 Ноября - Дню Победы.

Как сообщили Report в Госкомитете по работе с диаспорой, мероприятие было организовано Фондом поддержки азербайджанской диаспоры, посольством Азербайджана в Польше и Польской национальной филармонией.

На концерте присутствовали председатель Госкомитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов, чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Польше Наргиз Гурбанова, сотрудники посольства Турции в этой стране, общественно-политические деятели Польши, члены азербайджанской, турецкой и еврейской общин, представители местной общественности.

Выступая перед мероприятием, посол Азербайджана в Польше Наргиз Гурбанова отметила, что Шуша, именуемая храмом азербайджанской музыки и консерваторией Кавказа, подарила музыкальному миру гениальных мастеров, сравнив значение этого города для Азербайджана со значением Вены для Австрии, Неаполя для Италии, подчеркнула, что Шуша представляет большую духовную ценность для азербайджанцев мира. Посол довела до внимания гостей, что славная победа Азербайджана одновременно служит олицетворением торжества международного права и справедливости.

Председатель Госкомитета по работе с диаспорой Ф.Мурадов констатировал, что музыкальное мероприятие, на котором прозвучат произведения гениальных мастеров Польши и Азербайджана, вносит большой вклад в развитие культурных связей между двумя странами, что город Шуша исторически являлся центром азербайджанской культуры и общественно-политической жизни, напомнил, что во многих странах мира, в том числе в Польше, проводится ряд мероприятий в связи с объявлением распоряжением Президента Ильхама Алиева 2022 года “Годом Шуши”. Подчеркнув, что в нынешнем году отмечается 550-летие исторических отношений и 30-летие дипломатических отношений между двумя странами, председатель комитета довел до внимания гостей, что польский и азербайджанский народы исторически вносили взаимный вклад в культуру друг друга.

В концертную программу с участием оркестра “Simfonia Varsovia” под управлением Эйюба Гулиева вошли произведения азербайджанских и польских композиторов.

У входа в концертный зал была организована выставка, отражающая нашу победу, а также состоялась презентация CD, подготовленного польской компанией звукозаписи “Orphee Classics”.

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Версия на азербайджанском языке ФотоPolşada “Şuşa ili” və Zəfər Gününə həsr edilmiş konsert keçirilib

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