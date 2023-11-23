В Варшаве состоялись презентация книги и выставка об истории Карабахского ханства

В Варшаве в Национальном этнографическом музее Польши состоялись презентация книги "Карабахское ханство: историческая и культурная идентичность" и выставка под названием "Карабахское ханство: жемчужины культурного наследия Карабаха", организованные посоль

В Варшаве в Национальном этнографическом музее Польши состоялись презентация книги "Карабахское ханство: историческая и культурная идентичность" и выставка под названием "Карабахское ханство: жемчужины культурного наследия Карабаха", организованные посольством Азербайджанской Республики в Польше, при поддержке Агентства содействия международному развитию МИД Азербайджана и Евразийской международной ассоциации развития. Следует отметить, что книга издана при поддержке МИД Азербайджана.

Об этом Report сообщили в посольстве Азербайджана в Польше.

В выставке приняли участие представители МИД Польской Республики, разных государственных учреждений, деятели искусства, представители медиа и бизнес-кругов, религиозных общин, академики и муфтий этой страны, а также руководители дипмиссий, аккредитованных в Польше, представители азербайджанской диаспоры, соотечественники, имеющие польское гражданство и азербайджанские студенты.

На мероприятии выступили посол Азербайджана в Польше Наргиз Гурбанова, директор Национального этнографического музея Магдалена Вроблевска, председатель правления Евразийской международной ассоциации развития Эльчин Аскеров, исследователь Университета Сапиенца в Риме профессор Даниэль Помиер Винчелли, заместитель главного куратора Национального музея Грузии Теброне Надирадзе и представитель Института Витольда Пилецки в Польше Ежи Рохожински.

В своей вступительной речи Гурбанова выразила благодарность Национальному музею Грузии, Фонду Гейдара Алиева, а также Евразийской международной ассоциации развития за поддержку в организации этого мероприятия. Посол Гурбанова отметила, что создание ханств - суверенных феодальных государственных на территории Азербайджана является важным этапом в многовековой истории нашей страны. Она отметила, что одним из таких ханств являлось Карабахское ханство, основанное в XVIII веке видным государственным деятелем Азербайджана Панахали ханом Джаванширом из племени Джаваншир. Дипломат также проинформировала участников о столице Карабахского ханства, городе Шуша, заложенном в 1752 году и называвшемся в то время Панахабад, который в качестве экономического центра Карабаха в течение короткого времени превратился в город торговли и ремесла в Азербайджане.

Посол добавила, что по итогам 44-дневной Отечественной войны 2020 года Азербайджан восстановил свою территориальную целостность, а благодаря антитеррористическим мероприятиям в сентябре 2023 года - восстановил свой полный суверенитет над Карабахом. Она отметила, что после освобождения территорий от 30-летней оккупации дан старт процессу восстановления культурного наследия, а также экономического возрождения региона.

Гурбанова отметила, что в книге "Карабахское ханство: историческая и культурная идентичность", издание которой совпало с 270-летним юбилеем города Шуша, нашли свое отражение рисунки более 300 артефактов, являющихся частью яркого наследия Карабаха.

Она особо подчеркнула, что участие президента Ильхама Алиева и премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили в презентации этой книги, которая прошла в 2022 году в Грузии, является прекрасным примером эффективного сотрудничества между представителями академических кругов и гражданского общества обеих стран. Гурбанова выразила надежду на то, что эта книга будет поощрять польских историков и искусствоведов к исследованию Карабаха и в целом Азербайджана.

Директор Национального этнографического музея Магдалена Вроблевска выразила надежду на продолжение сотрудничества с посольством, а также рассказала о деятельности музея.

Председатель правления Евразийской международной ассоциации развития в своем выступлении отметил, что долгие годы Азербайджан вместе с другими странами Южного Кавказа сначала был в составе Российской империи, затем СССР, и основные исследования по истории, археологии и этнографии страны и региона были проведены именно в те годы. Он также проинформировал о том, что сотрудники музея, созданного Россией в Тбилиси, в разные годы совершали экспедиции в разные регионы Кавказа, в том числе в Карабах, и привезли оттуда множество артефактов в музей. Большинство этих материалов долгое время не исследовались и не изучались, оставаясь незамеченными на складах музея.

Затем он добавил, что в книгу были включены примерно 300 материалов и изображения 1 000 найденных в архивах артефактов, отражающих сведения об истории, культуре, быте и вероисповедании в Карабахском регионе и доказывающих наличие у них азербайджанской культурной идентичности, которая являлась доминирующей в регионе.

На мероприятии с презентациями выступили исследователь Университета Сапиенца, профессор Даниэль Помиер Винчелли, заместитель главного куратора Национального музея Грузии Теброне Надирадзе и представитель Института Витольда Пилецки Ежи Рохожински, которые подробно рассказали об истории, культуре, этническом составе, христианском наследии, существовавшем в Кавказской Албании, об экспедициях в этот регион, совершенных в разные годы и их результатах, а также о приобретенных артефактах.

Презентация книги "Карабахское ханство: историческая и культурная идентичность" и выставка под названием "Карабахское ханство: жемчужины культурного наследия Карабаха", состоявшихся в Национальном этнографическом музее вызвали огромный интерес у участников мероприятия. В рамках выставки был организован прием.

Вторая презентация книги и открытие выставки были организованы в одной из известных частных галерей Польши. Выставка, открытая для общественности, продолжится в течение недели.