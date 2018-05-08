В Варшаве состоялась конференция на тему азербайджано-польских отношений в период АДР - ФОТО

Баку. 8 мая. REPORT.AZ/ В Варшаве состоялась конференция на тему "В период Азербайджанской Демократической Республики: история традиций дружбы и сотрудничества между народами Азербайджана и Польши".

Как сообщили Report в Конгрессе азербайджанцев Европы (КАЕ), конференцию организовали КАЕ и Совет азербайджанской молодежи в Польше.

В конференции приняли участие посол Азербайджана в Польше Гасан Гасанов, президент КАЕ Сахиль Гасымов, председатель Совета азербайджанской молодежи в Польше Наиль Ахмед, сотрудники Госкомитета по работе с диаспорой, вице-президенты КАЕ, председатель Общества культуры Азербайджан-Германия Яшар Нифталиев, председатель Объединенного конгресса азербайджанцев Украины (ОКАУ) Ровшан Тагиев, члены КАЕ, сопредседатели Финско-азербайджанской ассоциации Васиф Мурадлы и Арзу Мурадлы, председатель Конгресса азербайджанцев Бенилюкса Элсевар Мамедов, председатель Объединения "Друзья Азербайджана" в Швейцарии Арзу Алиева, председатель Венгерского азербайджанского общества Рамиз Амирли и др.

На конференции зачитали обращение к участникам конференции председателя Госкомитета по работе с диаспорой Фуада Мурадова. В мероприятии выступили президент КАЕ С.Гасымов, посол Г.Гасанов, председатель ОКАУ Р.Тагиев.

В завершении европейские азербайджанцы КАЕ приняли декларацию в связи с национальным единством и 100-летием АДР. Две организации из Венгрии и Франции были приняты в члены КАЕ. Таким образом количество членов структуры достигло 136.