​В Украине создается Совет национальностей с участием руководителя азербайджанской диаспоры

Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ В министерства культуры Украины состоялось консультативное совещание по вопросу создания Совета национальностей, в котором приняли участие лидеры общественных организаций, объединяющих большинство национальностей, проживающих в Украине, а также государственные служащие, юристы, журналисты.

Как сообщили Report из Ассамблеи национальностей Украины (АНУ), на совещание были приглашены и выступили: директор Департамента по делам религий и национальностей министерства культуры Украины – Андрей Юраш, заместитель директора департамента – Михаил Подюк, начальник отдела национальных меньшинств и украинской диаспоры – Владимир Ходаковский, председатель Ассамблеи национальностей Украины – Ровшан Тагиев, 1-ый заместитель председателя Ассамблеи национальностей Украины, президент Еврейского форума Украины – Аркадий Монастырский, вице-президент Ассоциации национально-культурных объединений Украины, доктор политических наук – Лариса Лойко, исполнительный вице-президент Конгресса национальных общин Украины – Иосиф Зисельс, председатель комиссии по вопросам национальных меньшинств при Общественном совете министерства культуры Украины – Салман Садаев, заместитель председателя Совета национальных сообществ Украины – Эмир Валеев, глава Правления международной организации "Интернациональный Союз" – Дарья Карякина.

По результатам работы было принято решение о необходимости создания Совета национальностей при министерстве культуры Украины, а также достигнута договоренность о подготовке к следующему заседанию в марте 2016 года предложений для практической реализации данного проекта.

Напомним, что Ровшан Тагиев в то же время возглавляет Объединенный конгресс азербайджанцев Украины.