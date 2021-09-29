В Украине состоялся вечер памяти азербайджанских шехидов

В столице Украины, Киеве, состоялся организованный Азербайджанским культурным центром имени Муслима Магомаева музыкальный вечер, посвященный годовщине Победы Азербайджана в Отечественной войне.

В столице Украины, Киеве, состоялся организованный Азербайджанским культурным центром имени Муслима Магомаева музыкальный вечер, посвященный годовщине Победы Азербайджана в Отечественной войне.

Как сообщает Восточно-европейское бюро Report, в мероприятии приняли участие посол Азербайджана в Украине Эльмира Ахундова, сотрудники посольства, официальный представитель Национального совета по реформам при президенте Украины Владислав Антипин, народная артистка Украины Раиса Недашковская, представители высших учебных заведений, диаспор и местной общественности.

Мероприятие началось с минуты молчания в память о погибших в Отечественной войне.

В своем выступлении посол Э.Ахундова отметила, что азербайджанцы всего мира, в том числе проживающие в Украине, отмечают годовщину Отечественной войны, положившей конец 30-летней оккупации:

"Под руководством Верховного главнокомандующего, президента Азербайджана Ильхама Алиева наша армия проявила большой героизм и освободила за 44 дня оккупированные территории. Память о погибших в этой войне будет нам всегда дорога. Они пожертвовали своими жизнями ради самого святого - освобождения родной земли. Кто-то потерял здоровье в этой войне. Сегодня есть украинцы, которые пожертвовали жизнями ради территориальной целостности Украины. Чтим память тех, кто отдал свои жизни во имя Родины. Да здравствуют герои!", - заявила посол.

Затем с участием народного артиста Украины, председателя культурного центра имени Муслима Магомаева Гурбана Аббасова, народного артиста Украины. солиста Национальной оперы Украины, полного кавалера ордена "За заслуги" Александра Дяченко, певицы Натальи Кудряшевой, народного ансамбля "Азербайджан", других солистов были исполнены произведения азербайджанской и украинской музыки. В музыкальной части мероприятия приняли также участие танцевальные коллективы.