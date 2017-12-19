В Украине скончался известный онколог-азербайджанец

Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ В Украине скончался заместитель главного врача Тернопольского областного онкологического диспансера Шахин Бабанлы, сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ.

Он умер 17 декабря после продолжительной болезни на 60-ом году жизни.

Отметим, что Ш. Бабанлы родился в Азербайджане, в городе Газах.

В 1980 году окончил Тернопольский государственный медицинский институт по специальности "Лечебное дело". Трудовую деятельность начал врачом-хирургом Тернопольского областного онкологического диспансера в 1981 году.

В 1998-1999 годах возглавлял областное управление здравоохранения. С сентября 1999 года по ноябрь 2013 года – главный врач Тернопольского областного онкологического диспансера. С 2013 года – заместитель главного врача по хирургической работе.

Похороны состоятся 19 декабря.