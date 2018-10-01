В Украине при поддержке азербайджанской диаспоры прошла международная конференция

Баку. 1 октября. REPORT.AZ/ В Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко при поддержке президента Украинской ассамблеи наций (УАН), председателя Объединенного конгресса азербайджанцев Украины (ОКАУ) Ровшана Тагиева прошла международная конференция под названием "Методы исследования истории стран Восточной Европы, источники и оценки".

Как сообщили Report в ОКАУ, на конференции присутствовали проректор Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Петр Бех, декан исторического факультета Иван Патрыляк, депутат Верховной Рады Тарас Кремень, посол Турции в Украине Йонет Джан Тезель, дипломат Юрий Кочубей, руководитель Института Юнуса Эмре в Киеве Эндер Коркмаз, доктор Университета Сакарья Юджель Озтюрк, доктор Стамбульского университета Муалла Уйду, доктор Киево-Могилянской академии, тюрколог и украиновед Фархад Туранлы и другие ученые и общественные деятели.

Выступившие на конференции с докладами научные исследователи Украины, Турции, Албании, Венгрии и Польши коснулись вопросов совершенствования методов исторических исследований по указанной теме, значения перевода и издания соответствующих научных произведений, приняли решение о периодическом продолжении подобных обсуждений в различных странах.

Было также поддержано предложение албанского ученого Энтелла Мучо об организации очередной конференции в столице этой страны Тиране.

Конференция прошла также при поддержке Союза исследований стран Восточной Европы.

Мубариз Асланов