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    В Украине подготовят цикл фильмов о резне в Баку 20 января

    В Киеве состоялась конференция в связи с годовщиной трагедии, учиненной в Баку советскими военнослужащими 20 января 1990 года

    Киев. 18 января. REPORT.AZ/ В Киеве в центральном штабе Объединенной диаспоры азербайджанцев Украины состоялась конференция в связи с годовщиной трагедии, учиненной в Баку советскими военнослужащими 20 января 1990 года.

    Как сообщает киевское бюро Report, на конференции, организованной Объединенной диаспорой азербайджанцев Украины, Объединенным конгрессом азербайджанцев Украины и Конгрессом киевских азербайджанцев, наряду с азербайджанцами, участвовали местные активисты и участники войны.

    Сначала был показан фильм, посвященный трагедии 20 января.

    Выступивший председатель ОДАУ Хикмет Джавадов сказал, что события 20 января - вписанная кровью в новую историю Азербайджана героическая летопись народа, которую необходимо пропагандировать в мире: "Именно поэтому мы планируем в преддверии 30-летия трагедии подготовить в Украине цикл фильмов об этой резне и показать их обществу".

    Председатель ККА Олег Крапивин сказал, что является живым свидетелем, участником событий 20 января и поделился воспоминаниями. Он заявил, что эти события являются примером героизма для азербайджанцев во всем мире.

    Председатель ОКАУ Ровшан Тагиев, говоря о событиях 20 января, отметил, что сейчас Украина столкнулась с той же ситуацией, с которой столкнулся Азербайджан в начале 90-х прошлого века. 

    Выступивший экс-посол Азербайджана в Украине Талат Алиев отметил, что единство и могучая сила азербайджанцев являются положительным фактором при пропаганде таких исторических событий: "Мы достигли этого единства благодаря Госкомитету по работе с диаспорой, и это большое событие".

    Затем другие выступившие поделились своими воспоминаниями об этой трагедии. 

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