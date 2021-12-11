В Украине почтили память великого лидера Гейдара Алиева

Посольство Азербайджана в Украине почтило память общенационального лидера Гейдара Алиева.

Посольство Азербайджана в Украине почтило память общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как передает Восточно-европейское бюро Report, до мероприятия сотрудники посольства, представители диаспорских организаций, проживающие в Украине азербайджанцы и местные жители возложили венки к памятнику Гейдару Алиеву в парке, носящем его имя.

Советник посольства Азербайджана в Украине Кямал Халилов рассказал о достойном жизненном пути Гейдара Алиева, отметив, что азербайджанцы мира глубоко почитают память Гейдара Алиева.

Затем выступили соучредитель Рады азербайджанцев Украины (РАУ), председатель Конгресса азербайджанцев Киева Олег Крапивин, руководитель аппарата РАУ, заместитель председателя организации Объединенной диаспоры азербайджанцев Украины Эльшад Ибрагимов, генсек Объединенного конгресса азербайджанцев Украины Хайям Хагигатоглу, член диаспоры Шейх Шакир Яхьяев и др. Выступившие отметили неоценимые заслуги Гейдара Алиева в становлении азербайджанской диаспоры не только в Украине, но и во многих других странах.

Затем в связи с Днем памяти общенационального лидера в киевском детском доме "Отчий дом" посольством был организован благотворительный ужин для детей-сирот.