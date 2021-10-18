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В Украине отметили 30-летие восстановления независимости Азербайджана

В Украине отметили 30-летие восстановления независимости Азербайджана Посольство Азербайджана в Украине организован в Киеве круглый стол на тему «30-летие восстановления независимости Азербайджанской Республики и 30-летие установления азербайджано-украинских дипломатических отношений».
Диаспора
18 октября 2021 г. 21:14
В Украине отметили 30-летие восстановления независимости Азербайджана

Посольство Азербайджана в Украине организовало в Киеве круглый стол на тему "30-летие восстановления независимости Азербайджанской Республики и 30-летие установления азербайджано-украинских дипломатических отношений".

Как передает восточноевропейское бюро Report, на мероприятии приняли участие депутаты Верховной Рады Украины, государственные и общественно-политические деятели, ученые и историки, а также представители местных СМИ.

Мероприятие началось с исполнения государственных гимнов обеих стран.

Затем был показан видеоролик о реставрационных и реконструкционных работах, проводимых на освобожденных территориях Азербайджана.

Модератор круглого стола - старший научный сотрудник Национального института стратегических исследований Украины Николай Замикула сообщил, что недавно побывал на освобожденных территориях Азербайджана: "Азербайджан произвел очень хорошее впечатление. Это государство является лидером на Южном Кавказе по своему потенциалу, и темпы его развития подтверждают этот факт".

Директор Информагентства "Укринформ" Александр Харченко, сказал, что Азербайджан и Украина всегда поддерживали друг друга в информационной политике и на международной арене.

Выступая на мероприятии, посол Азербайджана в Украине Эльмира Ахундова сказала, что наша страна за эти 30 лет проделала нелегкий путь: "В результате мудрой и дальновидной политики великого лидера Азербайджана Гейдара Алиева страна приобрела влияние в регионе, установилась стабильность, укрепилась экономика. Затем в результате успешной внутренней и внешней политики преемника Гейдара Алиева, Президента Ильхама Алиева, наше государство получило дальнейшее развитие. Как логическое следствие всех этих успехов, Азербайджанская армия под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева освободила оккупированные территории. Как заявил президент Азербайджана, карабахский конфликт уже в прошлом», - сказала Ахундова.

По словам посла, сегодня между Азербайджаном и Украиной существует стратегическое партнерство: "Украина является важным партнером для Азербайджана", - добавил она.

Заместитель Министра реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Игорь Яременко, депутаты Верховной Рады Украины, глава украинской делегации в ПАСЕ Мария Мезенцова, Дмитрий Соломчук, вице-президент Торгово-промышленной палаты Украины Валерий Король, директор Институт всеобщей истории АН УССР, доктор исторических наук, профессор Андрей Кудряченко, наш соотечественник Фархад Туранли и другие поделились своими мнениями на исторические отношения двух стран и развитие сотрудничества.

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Версия на азербайджанском языке ФотоUkraynada Azərbaycanın müstəqilliyinin bərpasının 30 illiyi qeyd olunub

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