В Украине отметили 100-летие геноцида азербайджанцев

Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ В Украине в ряде областей, включая столичный Киев, массово отметили 100-летие геноцида азербайджанцев – 31 марта.

Как сообщает Report, мероприятия были организованы объединенным конгрессом азербайджанцев Украины.

В Киеве с участием председателя ОКАУ, вице-президента Конгресса азербайджанцев Европы Ровшана Тагиева местных депутатов и политиков состоялись презентации и церемонии в связи со 100-летием геноцида.

С участием представителя ОКАУ по Черновицам Намиком Алиевым состоялся круглый стол. Местной общественности сообщили информацию о геноциде.

В городе Одесса конгресс провел "круглый стол" в связи со 100-летием геноцида. Заместитель председателя ОКАУ по одессе Намик Талыбов выступило с информацией по теме. В "круглом столе" приняли участие местные политики, представители общественности. Также выступили члены ОКАУ Анар Агаев, Заур Сафаров, Фазиль Аскеров и другие.

Аналогичное мероприятие было проведено в Днепре. На проведенном председателем конгресса по области Наджафом Ахмедовым мероприятии общественности дали подробную информацию.

Мероприятия продолжились в Харькове презентацией местного председателя ОКАУ Гурбана Аббасова.

В мероприятиях было сообщено, что в 1918 году в ходе массовых погромов с 30 марта по 2 апреля армянские большевистские отряды во главе со Степаном Шаумяном убили в Баку тысячи человек, сожгли мусульманские молельни, конфисковали имущество жителей Баку на сумму 400 млн манатов. Геноцид не ограничивался Баку. 31 марта армянские дашнаки убили 8027 азербайджанцев в 53 селах Шамахинского уезда, в том числе 2560 женщин и 1277 детей. 26 марта 1998 года президент Гейдар Алиев подписал указ "О геноциде азербайджанцев". С того дня 31 марта отмечается как день геноцида азербайджанцев.