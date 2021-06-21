В Украине оценили деятельность азербайджанской диаспоры

В Киеве состоялась церемония вручения официальных наград группе активистов диаспоры, награжденных Азербайджаном за вклад в деятельность азербайджанской диаспоры в Украине.

В Киеве состоялась церемония вручения официальных наград группе активистов диаспоры, награжденных Азербайджаном за вклад в деятельность азербайджанской диаспоры в Украине.

Как сообщает восточноевропейское бюро Report, на мероприятии в посольстве Азербайджана в Украине посол, народная писательница Эльмира Ахундова отметила, что диаспорская политика, основоположником которой является общенациональный лидер Гейдар Алиев, успешно продолжается президентом Ильхамом Алиевым:

"Успешный политический курс президента Азербайджана, соответствующий требованиям современного мира, в последнее время значительно усилил диаспорское движение. Укрепились связи между азербайджанскими общинами за рубежом, усилилась защита прав и свобод наших соотечественников. У нас также есть сильная диаспора в Украине. Именно благодаря ей в период пандемии была оказана массовая помощь нашим соотечественникам, проживающим в Украине гражданам Азербайджана. Эта помощь продолжается и поныне. Двери нашего посольства всегда открыты для всех диаспорских организаций".

Передав приветствия и благодарность председателя Государственного комитета Азербайджана по работе с диаспорой Фуада Мурадова, руководитель аппарата комитета Дашгын Раджабли отметил, что сегодня наша диаспора в Украине является одним из самых сильных диаспорских движений в мире. “Мы были свидетелями этого как во время пандемии, так и во время 44-дневной Отечественной войны. Создание Рады азербайджанцев Украины (РАУ) придало этому движению значительный импульс. Между посольством и диаспорскими организациями существует скоординированная деятельность", - подчеркнул руководитель аппарата.

Председатель Объединенной диаспоры азербайджанцев Украины, сопредседатель РАУ Хикмет Джавадов, говоря о деятельности возглавляемой им организации, отметил, что они готовы в любом вопросе представлять и поддерживать историческую родину Азербайджан.

Затем второй секретарь посольства Самир Аллахвердиев вручил награды.

Напомним, что Государственным комитетом Азербайджана по работе с диаспорой медалью “За заслуги в деятельности диаспоры” были награждены Олег Крапивин, Хикмет Джавадов, Наджаф Ахмедов, Сархош Исмаилов и Кифаят Джафарова. Благодарностью ”За деятельность в период пандемии и Отечественной войны" были награждены Фахраддин Гусейнов, Арзум Магеррамов, Эльшад Ибрагимов, Шахрияр Магеррамов, Рашад Тагиев, Дамед Аскеров, Мурад Джафаров и Вагиф Нагиев.