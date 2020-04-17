В Украине объявили конкурс видеоработ про азербайджанский мультикультурализм

Бакинский международный центр мультикультурализма проводит в Украине конкурс видеоработ среди молодёжи на тему "Что для меня значит азербайджанский мультикультурализм?".

Как сообщает Report, студенты будут снимать видео, в которых поделятся знаниями про концепцию азербайджанского мультикультурализма, расскажут про важность этой концепции для реализации межкультурного и межрелигиозного диалога, пропаганды толерантности, взаимоуважения и общечеловеческих ценностей.

"В Украине Бакинский международный центр мультикультурализма регулярно проводит разные проекты для молодёжи. В частности, это был масштабный Всеукраинский конкурс эссе про азербайджанский мультикультурализм в 2019 году, троим победителям которого вручили приглашения на участие в Международных школах мультикультурализма. Тогда лекции, презентации про концепцию азербайджанского мультикультурализма состоялись в десятках университетов Украины.

Мы тесно сотрудничаем с крупными государственными университетами Украины, в частности, Киевским национальным университетом имени Тараса Шевченко, где есть азербайджанская группа кафедры тюркологии (это украинские студенты, которые учат азербайджанский язык, культуру, историю), а также в этом университете есть студенты которые будут специалистами в сфере "востоковедение", среди них много тех, кто изучает Азербайджан.

Также в Киевском национальном лингвистическом университете есть азербайджанская группа кафедры тюркологии. Все эти и многие другие украинские студенты активно принимают участие в популяризации концепции азербайджанского мультикультурализма в Украине. Я думаю и этот конкурс видеоработ будет иметь позитивные результаты",—отметил исполнительный директор Бакинского международного центра мультикультурализма Реван Гасанов.

Марина Гончарук

"Мы выбрали дату начала конкурса неслучайно, ведь 15 апреля это Международный день культуры. Я думаю, развитие культуры в мире было бы невозможным без создания благоприятных условий для развития идентичности народов и этносов, а богатое культурное наследие, которое сегодня имеет человечество, было бы невозможным без толерантного сосуществования разных этносов.

Безусловно, из-за того что в мире все ещё существуют конфликты на этнической и религиозной почве, всегда актуально напоминать обществу, а в первую очередь молодёжи о том, что мир и взаимоуважение, благоприятные условия жизни для представителей разных культур имеют большое влияние на разные сферы жизни человечества.

Хочу также отметить, что украинцы, по разным оценкам, являются одним из самых толерантных народов Европы. У нас тоже всегда мирно сосуществовали разные народы, религии. Именно поэтому молодёжь Украины с большой радостью воспринимает все проекты Бакинского международного центра мультикультурализма, активно в них участвует. Я думаю что этот конкурс подбодрит дух нашей молодёжи, даст им мотивацию для того чтобы проявить свою креативность и творческий подход",—рассказала куратор конкурса, член Бакинского международного центра мультикультурализма Марина Гончарук .

Работы будут приниматься до 8 мая. 10 мая будут названы победители конкурса.