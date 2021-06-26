В Украине дрон поднял в небо флаг Азербайджана - ВИДЕО

В Киеве дрон пронес по небу над Киевом флаг Азербайджана размером 5х10 м

Дрон пронес по небу над Киевом флаг Азербайджана размером 5х10 м.

По сообщению восточноевропейского бюро Report, акция, приуроченная ко Дню вооруженных сил Азербайджана, была организована Объединенной азербайджанской диаспорой Украины. Соответствующий видеоролик распространен в местных СМИ.

В ходе акции, продолжавшейся три дня, флаг Азербайджана был поднят на высоту в 100 метров и развевался в небе над Киевом.

Отметим, что в прошлом году вооруженные силы Азербайджана, ныне празднующие свое 103-летие, разгромив армянскую армию, положили конец оккупации наших земель. Боевая тактика Азербайджанской Армии в 44-дневной Отечественной войне, в частности Шушинская операция, была высоко оценена международными военными экспертами и включена в пособия по военному делу. Ряд государств применяют опыт Азербайджана в процессе подготовки своих армий.