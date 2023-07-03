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В Украине азербайджанскому бизнесмену угрожают убийством

В Украине азербайджанскому бизнесмену угрожают убийством В столице Украины Киеве совершена провокация в принадлежащем азербайджанцам ресторане. Вслед за этим владельцу ресторана и его семье начали угрожать убийством.
Диаспора
3 июля 2023 г. 15:35
В Украине азербайджанскому бизнесмену угрожают убийством

В столице Украины Киеве совершена провокация в принадлежащем азербайджанцам ресторане. Вслед за этим владельцу ресторана и его семье начали угрожать убийством.

Как сообщает восточноевропейское бюро Report, в принадлежащем азербайджанскому бизнесмену Натику Гулиеву и расположенном на окраине Киева ресторане "Дубровка" 1 июля во время банкета с участием местных жителей прозвучала песня запрещенного в Украине российского исполнителя Григория Лепса. Песня была исполнена музыкантами, которых на банкет привели сами местные жители.

В разговоре с Report владелец ресторана Н.Гулиев отметил, что он как только об этом узнал, то сразу же пошел в банкетный зал и приостановил музыку, а затем вызвал полицию. По его словам, видеозапись инцидента была распространена в соцсетях в искаженном виде, после чего начались угрозы.

Отметим, что Н.Гулиев удостоен награды Вооруженных сил Украины за оказание активной добровольной помощи с первых дней войны.

Представитель азербайджанской диаспоры Украины Фаик Гулиев сообщил Report, что инцидент беспокоит проживающих в этой стране азербайджанцев. Искаженное преподнесение инцидента местной общественности он расценил, как провокацию против азербайджанцев.

"В связи с фактом мы обратились в посольство Азербайджана в Украине. Советник посольства Сабир Рзаев отказался сделать официальное заявление, однако отметил, что посольство связалось с Н.Гулиевым. Ему было предложено обратиться в посольство, если возникнут проблемы".

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Версия на азербайджанском языке ФотоUkraynada azərbaycanlı iş adamı ölümlə təhdid olunur

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