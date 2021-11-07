В Турецком культурном центре имени Азиза Санджара в США отмечен День Победы

В городе Чапел-Хилл американского штата Северная Каролина проведено мероприятие по случаю 8 Ноября - Дня Победы.

В городе Чапел-Хилл американского штата Северная Каролина проведено мероприятие по случаю 8 Ноября - Дня Победы.

Как передает Report, мероприятие, организованное председателем Азербайджанской организации дружбы Адикой Игбал, состоялось в Турецком культурном центре имени лауреата Нобелевской премии Азиза Санджара.

Вначале прозвучали государственные гимны Азербайджана и Турции, после чего минутой молчания была почтена светлая память наших шехидов.

В мероприятии приняли участие официальные гости, представители азербайджанской, турецкой, еврейской, пакистанской общин, сотрудники посольства Азербайджана в США и Государственного комитета по работе с диаспорой.

Председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов в своем выступлении поздравил наших соотечественников с первой годовщиной блестящей и славной Победы, одержанной в Отечественной войне под руководством Победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, выразил представителям диаспоры признательность за проявленные в тот период единство, солидарность и самоотверженную деятельность во имя доведения до мировой общественности правого дела Азербайджана.

Было подчеркнуто, что в последние годы наблюдается продвижение в организационном становлении представителей диаспоры в различных странах, в том числе в США, их интеграции в общество, в котором живут, образовании и социальном положении.

На мероприятии выступили лауреат Нобелевской премии Азиз Санджар, мэр города Апекс Жак Жильбер, генеральный консул Турции в Майами Бурч Джейлан, профессор Университета Северной Каролины Али Аскеров, политический аналитик Хамди Рифаи и другие.

Мэр Апекса Жак Жильбер в своем выступлении поздравил азербайджанский народ с Днем Победы, отметил, что всегда готов поддержать азербайджанскую общину в возглавляемом им городе.

По поручению Президента Ильхама Алиева Фуад Мурадов вручил Азизу Санджару "Почетный диплом Президента Aзербайджанской Республики", которого он был удостоен. Всемирно известный ученый поблагодарил Президента Азербайджана за награду, сказал, что мечтает поехать в Шушу и совершить там в мечети намаз.

Мероприятие, где был показан фильм об Отечественной войне, продолжалось художественной частью.