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В Турции открыли Дом Азербайджана и Шушинский конференц-центр

В Турции открыли Дом Азербайджана и Шушинский конференц-центр В рамках визита в Турцию делегации во главе с председателем Госкомитета по работе с диаспорой Азербайджана Фуадом Мурадовым состоялось открытие функционирующих в Анкаре Дома Азербайджана и Шушинского конференц-центра.
Диаспора
28 июня 2021 г. 15:28
В Турции открыли Дом Азербайджана и Шушинский конференц-центр

В рамках визита в Турцию делегации во главе с председателем Госкомитета по работе с диаспорой Азербайджана Фуадом Мурадовым состоялось открытие функционирующих в Анкаре Дома Азербайджана и Шушинского конференц-центра.

Как передает Report, до мероприятия Ф.Мурадов, начальник Главного управления по проживающим за границей туркам и родственным общинам Абдуллах Эрен и руководитель межпарламентской группы дружбы Турция-Азербайджан Великого народного собрания Турции Шамиль Айрым посетили установленный перед посольством нашей страны в Анкаре бюст общенационального лидера Гейдара Алиева, возложили цветы и почтили его память.

Далее с участием азербайджанской и турецкой делегаций состоялось открытие Дома Азербайджана и Шушинского конференц-центра.

Церемония началась под звуки гимнов Азербайджана и Турции.

Церемония продолжилась демонстрацией видеоролика "Концерт на Джыдыр Дюзю" и официальными выступлениями.

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Версия на азербайджанском языке ФотоTürkiyədə Azərbaycan Evi və Şuşa Konfrans Mərkəzi açılıb

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