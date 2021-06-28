В Турции открыли Дом Азербайджана и Шушинский конференц-центр

В рамках визита в Турцию делегации во главе с председателем Госкомитета по работе с диаспорой Азербайджана Фуадом Мурадовым состоялось открытие функционирующих в Анкаре Дома Азербайджана и Шушинского конференц-центра.

В рамках визита в Турцию делегации во главе с председателем Госкомитета по работе с диаспорой Азербайджана Фуадом Мурадовым состоялось открытие функционирующих в Анкаре Дома Азербайджана и Шушинского конференц-центра.

Как передает Report, до мероприятия Ф.Мурадов, начальник Главного управления по проживающим за границей туркам и родственным общинам Абдуллах Эрен и руководитель межпарламентской группы дружбы Турция-Азербайджан Великого народного собрания Турции Шамиль Айрым посетили установленный перед посольством нашей страны в Анкаре бюст общенационального лидера Гейдара Алиева, возложили цветы и почтили его память.

Далее с участием азербайджанской и турецкой делегаций состоялось открытие Дома Азербайджана и Шушинского конференц-центра.

Церемония началась под звуки гимнов Азербайджана и Турции.

Церемония продолжилась демонстрацией видеоролика "Концерт на Джыдыр Дюзю" и официальными выступлениями.