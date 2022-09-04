В Турции организовано мероприятие, посвященное Шушинской декларации

В столице Турции Анкаре состоялось мероприятие на тему "Шушинская декларация: Путь от братства к союзничеству".

В столице Турции Анкаре состоялось мероприятие на тему "Шушинская декларация: Путь от братства к союзничеству".

Как сообщили Report в Государственном комитете по работе с диаспорой Азербайджана, мероприятие было проведено в Шушинском конгресс-центре при совместной организационной поддержке посольства нашей страны в Турции, Дома Азербайджана при Фонде дружбы и солидарности Турция-Азербайджан и Союза инженеров и архитекторов тюркского мира.

В мероприятии приняли участие дипломаты посольств нашей страны и других тюркских государств в Турции, сотрудники Госкомитета Азербайджана, представители неправительственных организаций, СМИ и соотечественники.

Мероприятие началось с исполнения Государственных гимнов Турции и Азербайджана. Затем минутой молчания была почтена светлая память шехидов, отдавших свои жизни за территориальную целостность двух братских государств.

Выступавшие подчеркнули значимость Шушинской декларации, подписанной 15 июня 2021 года, затронули такие вопросы, как важность проектов культурных столиц, городов-побратимов, передачи общей культуры тюркского мира будущим поколениям, единства тюркских государств. Напомнив о поддержке Турцией Азербайджана в ходе 44-дневной Отечественной войны, они отметили, что победа в Карабахе навсегда останется в истории тюркского мира и этот фактор стал поворотным моментом в сближении тюркоязычных стран.

Мероприятие продолжилось показом видеоролика с Парада Победы в Баку и исполнением образцов музыки тюркских народов.