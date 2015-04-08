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    ​В Турции азербайджанец баллотируется в депутаты

    Список кандидатов ПНД представлен в ЦИК 7 апреля

    Баку. 8 апреля. REPORT.AZ/ Имя председателя Правления Турецко-азербайджанского кружка солидарности и культуры, азербайджанца Сафара Каракоюнлу включено в список кандидатов в депутаты от Партии национального движения (ПНД) Турции.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе Госкомитета по работе с диаспорой.

    С.Каракоюнлу на втором месте в списке по Игдырскому региону партии Национального движения. Его кандидатура была отобрана из числа 11-ти претендующих на место в парламенте членов партии. Список кандидатов ПНД был представлен в Центральную избирательную комиссию 7 апреля.

    Напомним, что выборы в Великое национальное собрание Турции пройдут 7 июня 2015 года. 

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