​В Турции азербайджанец баллотируется в депутаты

Баку. 8 апреля. REPORT.AZ/ Имя председателя Правления Турецко-азербайджанского кружка солидарности и культуры, азербайджанца Сафара Каракоюнлу включено в список кандидатов в депутаты от Партии национального движения (ПНД) Турции.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Госкомитета по работе с диаспорой.

С.Каракоюнлу на втором месте в списке по Игдырскому региону партии Национального движения. Его кандидатура была отобрана из числа 11-ти претендующих на место в парламенте членов партии. Список кандидатов ПНД был представлен в Центральную избирательную комиссию 7 апреля.

Напомним, что выборы в Великое национальное собрание Турции пройдут 7 июня 2015 года.