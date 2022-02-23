В трех городах США 26 февраля объявлено Днем памяти Ходжалы

Мэры городов Фейетвилл, Дарем и Апекс штата Северная Каролина США признали 26 февраля «Днем памяти Ходжалы».

Мэры городов Фейетвилл, Дарем и Апекс штата Северная Каролина США признали 26 февраля «Днем памяти Ходжалы».

Об этом Report сообщили в Государственном комитете по работе с диаспорой Азербайджана.

Митч Колвин, Элейн М. О'Нил и Жак Гилберт подписали декларации, в которых говорится, что азербайджанская община, проживающая в городах Апекс, Дарем и Фейетвилл и по всему миру, ежегодно 26 февраля с глубокой скорбью чтит память жертв Ходжалинского геноцида.

В документах подчеркнуто, что Организация дружбы Азербайджана внесла свой вклад в пропаганду азербайджанского языка, культуры, истории и культурного наследия в этих городах.