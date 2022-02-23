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В трех городах США 26 февраля объявлено Днем памяти Ходжалы 

В трех городах США 26 февраля объявлено Днем памяти Ходжалы  Мэры городов Фейетвилл, Дарем и Апекс штата Северная Каролина США признали 26 февраля «Днем памяти Ходжалы».
Диаспора
23 февраля 2022 г. 12:39
В трех городах США 26 февраля объявлено Днем памяти Ходжалы 

Мэры городов Фейетвилл, Дарем и Апекс штата Северная Каролина США признали 26 февраля «Днем памяти Ходжалы».

Об этом Report сообщили в Государственном комитете по работе с диаспорой Азербайджана.

Митч Колвин, Элейн М. О'Нил и Жак Гилберт подписали декларации, в которых говорится, что азербайджанская община, проживающая в городах Апекс, Дарем и Фейетвилл и по всему миру, ежегодно 26 февраля с глубокой скорбью чтит память жертв Ходжалинского геноцида.

В документах подчеркнуто, что Организация дружбы Азербайджана внесла свой вклад в пропаганду азербайджанского языка, культуры, истории и культурного наследия в этих городах.

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Версия на английском языке ФотоFebruary 26 declared Khojaly Remembrance Day in three US cities
Версия на азербайджанском языке ФотоABŞ-ın üç şəhərində 26 fevral “Xocalının Anım Günü” elan edilib

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