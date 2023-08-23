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В Торонто азербайджанская община провела акцию протеста против провокаций Армении

В Торонто азербайджанская община провела акцию протеста против провокаций Армении В канадском городе Торонто азербайджанская община провела информационную акцию, направленную на поддержку мирных усилий Азербайджана
Диаспора
23 августа 2023 г. 10:07
В Торонто азербайджанская община провела акцию протеста против провокаций Армении

В канадском городе Торонто азербайджанская община провела информационную акцию, направленную на поддержку мирных усилий Азербайджана.

Об этом Report сообщили в Государственном комитете по работе с диаспорой.

В ходе акции в центре Торонто был создан уголок под названием "Карабах - это Азербайджан!".

Здесь демонстрировались плакаты с лозунгами "Азербайджан хочет мира, Армения хочет войны", "Армения отвергает мир, выбирает войну", "Армения, подпиши мирный договор!", "Остановите незаконную деятельность армянских сепаратистов!", "Армения, прекрати минировать наши земли!" , "Армянские мины убивают мирных жителей!", "Мы требуем справедливости для жертв мин!", "Остановите экологический террор со стороны Армении!", "Требуем справедливости в вопросе уничтожения экологической среды Карабаха!" и другие.

Общественные активисты распространяли брошюры под названием "Срочный призыв к действию: Решение критических вопросов в Азербайджане", в которых жителям Торонто подробно рассказывается о военных и экологических преступлениях Армении.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan icması Torontoda Ermənistanın təxribatlarına qarşı aksiya keçirib

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