В Торонто азербайджанская община провела акцию протеста против провокаций Армении

В канадском городе Торонто азербайджанская община провела информационную акцию, направленную на поддержку мирных усилий Азербайджана.
Об этом Report сообщили в Государственном комитете по работе с диаспорой.
В ходе акции в центре Торонто был создан уголок под названием "Карабах - это Азербайджан!".
Здесь демонстрировались плакаты с лозунгами "Азербайджан хочет мира, Армения хочет войны", "Армения отвергает мир, выбирает войну", "Армения, подпиши мирный договор!", "Остановите незаконную деятельность армянских сепаратистов!", "Армения, прекрати минировать наши земли!" , "Армянские мины убивают мирных жителей!", "Мы требуем справедливости для жертв мин!", "Остановите экологический террор со стороны Армении!", "Требуем справедливости в вопросе уничтожения экологической среды Карабаха!" и другие.
Общественные активисты распространяли брошюры под названием "Срочный призыв к действию: Решение критических вопросов в Азербайджане", в которых жителям Торонто подробно рассказывается о военных и экологических преступлениях Армении.