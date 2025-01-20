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В Тбилиси состоялось памятное мероприятие, посвященное 35-й годовщине трагедии 20 Января

В Тбилиси состоялось памятное мероприятие, посвященное 35-й годовщине трагедии 20 Января В грузинской столице Тбилиси состоялось памятное мероприятие, посвященное 35-й годовщине 20 Января.
Диаспора
20 января 2025 г. 03:45
В Тбилиси состоялось памятное мероприятие, посвященное 35-й годовщине трагедии 20 Января

В грузинской столице Тбилиси состоялось памятное мероприятие, посвященное 35-й годовщине 20 Января.

Как сообщает местное бюро Report, мероприятие прошло в Молодежном центре "Альянс".

Гости сначала ознакомились с фотовыставкой, отражающей ужасы Черного января, затем минутой молчания была почтена светлая память шехидов.

Было отмечено, что независимо от места проживания, каждый азербайджанец должен чтить и всегда хранить в своем сердце память о тех, кто отдал свои жизни за суверенитет, свободу и независимость исторической Родины Азербайджана.

Исполнительный директор Молодежного центра "Альянс" Рена Гусейнова подчеркнула, что трагедия 20 Января стала одной из поворотных точек на пути современной Азербайджанской Республики к независимости. Она отметила, что благодаря героизму нашего народа и решительности общенационального лидера Гейдара Алиева руководство СССР не смогло реализовать свои коварные планы.

"Во время событий 20 Января героические сыновья и дочери нашего народа, безоружные, сражаясь против тяжело вооруженной советской армии, пожертвовали своими жизнями за свободу и государственную независимость, достигнув священной вершины шехидства", – отметила она.

На мероприятии также выступили председатель Совета старейшин азербайджанцев Грузии Исак Новрузов, ученый-экономист Айгюль Исаева, Тенгиз Мамедов и студентка Наргиз Багирова.

Они отметили, что впервые политико-правовую оценку январским событиям дал общенациональный лидер Гейдар Алиев. Он 21 января 1990 года прибыл в представительство Азербайджана в Москве, проинформировал международную общественность о событиях Кровавого января, донес до мира голос правды нашего народа и смело разоблачил зверства, совершенные руководством СССР.

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Версия на азербайджанском языке ФотоTbilisidə 20 Yanvar faciəsinin 35-ci ildönümü ilə əlaqədar anım tədbiri keçirilib

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