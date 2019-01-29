В Тбилиси отремонтируют улицу, где расположены связанные с Азербайджаном учреждения

Тбилиси. 29 января. REPORT.AZ/ Планируется капитальная реконструкция одной из центральных тбилисских улиц - улицы Вахтанга Горгасали.

Как сообщает местное бюро Report, об этом заявил мэр города Каха Каладзе на презентации основных инфраструктурных проектов, реализация которых запланирована в столице Грузии в этом году.

По его словам, на прибрежной части улицы построят туннель, верхняя часть которого будет предусмотрена исключительно для пешеходов: "Здесь также создадут зеленые зоны. В рамках проекта озеленят участок в около 10 га".

Мэр отметил, что также планируется строительство пешеходного моста, который соединит улицу В.Горгасали со станцией метро Авлабари.

Проект себестоимостью в 110 млн лари является самым крупномасштабным и дорогим в числе 22 проектов, реализация которых начнется в Тбилиси.

Проект планируется завершить в 2020 году.

Отметим, что на улице В.Горгасали расположены Парк имени Гейдара Алиева, посольство Азербайджана в Грузии, Музей азербайджанской культуры имени М.Ф.Ахундова и Тбилисский азербайджанский государственный драматический театр имени Гейдара Алиева.