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    В Тбилиси отремонтируют улицу, где расположены связанные с Азербайджаном учреждения

    Тбилиси. 29 января. REPORT.AZ/ Планируется капитальная реконструкция одной из центральных тбилисских улиц - улицы Вахтанга Горгасали.  

    Как сообщает местное бюро Report, об этом заявил мэр города Каха Каладзе на презентации основных инфраструктурных проектов, реализация которых запланирована в столице Грузии в этом году.  

    По его словам, на прибрежной части улицы построят туннель, верхняя часть которого будет предусмотрена исключительно для пешеходов: "Здесь также создадут зеленые зоны. В рамках проекта озеленят участок в около 10 га".  

    Мэр отметил, что также планируется строительство пешеходного моста, который соединит улицу В.Горгасали со станцией метро Авлабари. 

    Проект себестоимостью в 110 млн лари является самым крупномасштабным и дорогим в числе 22 проектов, реализация которых начнется в Тбилиси. 

    Проект планируется завершить в 2020 году. 

    Отметим, что на улице В.Горгасали расположены Парк имени Гейдара Алиева, посольство Азербайджана в Грузии, Музей азербайджанской культуры имени М.Ф.Ахундова и Тбилисский азербайджанский государственный драматический театр имени Гейдара Алиева. 

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