В Татарстане почтили память жертв трагедии 20 Января

В одной из мечетей города Казани состоялся поминальный религиозный меджлис, где чтением молитв и Корана почтили память жертв трагедии 20 Января

В одной из мечетей города Казани состоялся поминальный религиозный меджлис, где чтением молитв и Корана почтили память жертв трагедии 20 Января.

Как сообщает Report, в нем приняли участие представители азербайджанской диаспоры Татарстана.

В начале меджлиса присутствующие выразили соболезнования всему азербайджанскому народу в связи с 32-й годовщиной трагедии 20 Января.

“Невозможно забыть расстрел тысяч людей, которые отстаивали свои права. Боль погибших, раненых, пропавших без вести живет в сердцах людей. До сих пор трагедия не получила правовой оценки, преступников не привлекли к ответственности. 20 Января 1990 года стало началом борьбы и первой моральной победой Азербайджана на пути к восстановлению независимости, свободы и национально-духовных ценностей. В этот день народ не был сломлен, не потерял волю к свободе, наоборот, еще громче заявил о своей правоте. Мы с почтением вспоминаем шехидов, отдавших жизни за территориальную целостность своей Родины и независимость, желаем здоровья ветеранам войны. Да упокоит Аллах души шехидов!” – сказал имам-хатыб казанской мечети “Миргазиян” Абдуррауф Забиров.

Заслуженный деятель образования Российской Федерации, Народный артист Республики Татарстан, профессор, педагог Мингол Галиев добавил, что 20 января 1990 года останется в истории Азербайджана как общенациональная трагедия, но в то же время и страницей героизма и мужества азербайджанского народа.

“Татары Азербайджана в этот скорбный день посещают Шехидляр хиябаны в Баку и чтят светлую память погибших во время кровавой январской трагедии, читают молитвы и возлагают цветы к их могилам. Это трагичный день для всего азербайджанского народа, который коснулся представителей различных национальностей, в том числе и татар. В ходе этих событий погибли и получили ранения ни в чем не повинные мирные граждане, среди которых было много молодых людей”, – подчеркнул заместитель председателя Общественного объединения “Татарстан” в Азербайджане, общественный деятель Эмин Рамазанов.

В конце меджлиса в память о погибших был дан эхсан.