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В Таллинне открылась азербайджанская воскресная школа

В Таллинне открылась азербайджанская воскресная школа В Доме Азербайджана в Эстонии открылась азербайджанская воскресная школа.
Диаспора
23 мая 2022 г. 13:13
В Таллинне открылась азербайджанская воскресная школа

В Доме Азербайджана в Эстонии открылась азербайджанская воскресная школа.

Об этом сообщили Report в Государственном комитете по работе с диаспорой.

На первом уроке учитель школы Наргиз Аскерова дала младшим школьникам общую информацию о древней истории, богатой культуре и традициях Азербайджана. Занятия проводятся каждое воскресенье в 12.00.

Азербайджанские воскресные школы, названные в честь Карабаха и выдающихся азербайджанских деятелей, открыты в разных уголках мира. В учебных заведениях, где занятия проводятся в смешанном (традиционном/онлайн) формате, преподаются азербайджанский язык, литература, история и культура.

Госкомитет по работе с диаспорой снабжает эти школы необходимыми учебниками.

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Версия на азербайджанском языке ФотоTallində Azərbaycan məktəbi fəaliyyətə başlayıb

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