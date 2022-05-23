В Таллинне открылась азербайджанская воскресная школа

В Доме Азербайджана в Эстонии открылась азербайджанская воскресная школа.

В Доме Азербайджана в Эстонии открылась азербайджанская воскресная школа.

Об этом сообщили Report в Государственном комитете по работе с диаспорой.

На первом уроке учитель школы Наргиз Аскерова дала младшим школьникам общую информацию о древней истории, богатой культуре и традициях Азербайджана. Занятия проводятся каждое воскресенье в 12.00.

Азербайджанские воскресные школы, названные в честь Карабаха и выдающихся азербайджанских деятелей, открыты в разных уголках мира. В учебных заведениях, где занятия проводятся в смешанном (традиционном/онлайн) формате, преподаются азербайджанский язык, литература, история и культура.

Госкомитет по работе с диаспорой снабжает эти школы необходимыми учебниками.