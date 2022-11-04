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В Таллине пройдут праздничные мероприятия по случаю Дня флага и Дня Победы Азербайджана

В Таллине пройдут праздничные мероприятия по случаю Дня флага и Дня Победы Азербайджана 5 ноября азербайджанская община Эстонии совместно с Госкомитетом по работе с диаспорой Азербайджана проведет в Таллине праздничные мероприятия, посвященные Дню государственного флага и Дню Победы Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне.
Диаспора
4 ноября 2022 г. 19:49
В Таллине пройдут праздничные мероприятия по случаю Дня флага и Дня Победы Азербайджана

5 ноября азербайджанская община Эстонии совместно с Госкомитетом по работе с диаспорой Азербайджана проведет в Таллине праздничные мероприятия, посвященные Дню государственного флага и Дню Победы Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне.

Об этом в интервью Report заявил председатель Центра азербайджанской культуры в Эстонии Ниязи Гаджиев.

Мероприятия пройдут в Доме Азербайджана в Эстонии.

"Нам очень приятно, что в мероприятиях в Эстонии принимают участие председатель Госкомитета Фуад Мурадов и исполнительный директор Фонда поддержки азербайджанской диаспоры Акрам Абдуллаев", - сказал Гаджиев.

В рамках мероприятий, запланированных в Таллине, состоятся и официальные встречи, в том числе встреча представителей Азербайджана с руководителями города Таллин в Парке дружбы, который был открыт по случаю столетия независимости Азербайджана и Эстонии и который является символом дружбы между Сураханским районом города Баку и районом Кристийне города Таллин.

Также запланированы встречи азербайджанских гостей с представителями эстонско-азербайджанской парламентской группы дружбы.

После этого пройдет встреча с министром государственного управления в правительстве Эстонской Республики Рийной Солман, на которой будут обсуждаться вопросы сотрудничества двух стран, а также деятельность азербайджанской общины Эстонии.

Также состоится концерт, посвященный Дню Победы и Дню государственного флага Азербайджана, в котором примут участие азербайджанские студенты, учащиеся Эстонской консерватории, а также эстонские музыканты. На вечере 5 ноября состоится также презентация диска, записанного на эстонской студии звукозаписи, в котором молодые азербайджанские музыканты исполняют почти забытые азербайджанские музыкальные произведения в современной аранжировке.

По словам Н.Гаджиева, азербайджанская община представлена во всех сферах жизни Эстонии и является одной из самых активных национальных общин в стране. Сейчас более трехсот студентов из Азербайджана учатся в Эстонии, представляя интеллектуальный уровень страны в технологической сфере.

Председатель Центра азербайджанской культуры в Эстонии сообщил, что община имеет детский сад имени академика Зарифы Алиевой, воскресную школу, где дети могут изучать родной язык, а также передачу "Оджаг" на государственном радио.

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Версия на азербайджанском языке Tallində Dövlət Bayrağı Günü və Qələbə Gününə həsr olunmuş bayram tədbirləri keçiriləcək

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